شرطة وهران تطيح بشبكة دولية تضم 3 مدبرين و48 حراڨا

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران ممثلة في عناصر المقاطعة الأولى للشرطة القضائية. من تفكيك شبكة إجرامية ذات امتداد دولي مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. مع توقيف 48 شخصا، من بينهم 3 مدبرين رئيسيين.

وجاءت العملية إثر تحريات ميدانية دقيقة باشرها محققو الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت من كشف هوية منظمي الرحلة ورصد أسلوبهم الإجرامي في استقطاب وتجميع ونقل المرشحين للهجرة السرية. كما أسفرت عن توقيف جميع المرشحين قبل مداهمة مسكن بوهران كان يستغل لإيوائهم في انتظار موعد الإبحار.

وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 2000 اورو من العملة الأجنبية ومبلغ 330 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، إضافة إلى استرجاع مركبة كانت تستعمل في تسهيل تنقل أفراد الشبكة والمرشحين للهجرة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.

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