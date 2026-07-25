شرطة وهران تطيح بشبكة دولية وتضبط أزيد من 5 كلغ كوكايين

نجحت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بغرب وهران في تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية متخصصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة.

وجاءت العملية بناء على عمل استعلاماتي دقيق وتحريات ميدانية معمقة قادها محققو المصلحة لتحديد هوية ومكان تواجد عنصرين من الشبكة. بالإضافة إلى رصد المركبات المستعملة في نشاطهم المشبوه.

وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن النيابة المختصة إقليميا تمت مداهمة مساكن المشتبه فيهما. حيث أسفر تفتيش المنزل الأول عن ضبط أزيد من 4.5 كلغ من الكوكايين. في حين عُثر بالمنزل الثاني على كمية فاقت الـ 1 كلغ من نفس المادة، إلى جانب مبلغ 240 مليون سنتيم.

ومواصلة للتحقيقات، تمكن عناصر ذات المصلحة من كشف هوية شريكين آخرين وتوقيفهما. ليتم ضبط بحوزتهما مبلغ مالي إضافي قدره 204 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. لتصل حصيلة المحجوزات الإجمالية إلى 5.550 كلغ من المخدرات الصلبة (كوكايين). و444 مليون سنتيم من العائدات المالية الإجرامية. و6 مركبات مستخدمة في النقل والترويج ودراجتين ناريتين.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو لمواجهة التهم المنسوبة إليهم.