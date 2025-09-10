شرطة وهران تطيح بمتورطين في قضية سرقة بالعنف

تمكنت مصالح الأمن الحضري 08 بأمن ولاية وهران بالتنسيق مع الأمن الحضري 17 من توقيف شخصين. تورطا في قضية سرقة تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 22 سنة.

العملية الأمنية النوعية جاءت عقب استغلال مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة اعتداء المشتبه فيهما. على الضحية بالضرب والعنف وسرقة أغراضه الشخصية قبل الفرار إلى وجهة مجهولة.

فور تلقي المعطيات، باشرت ذات المصالح تحرياتها الميدانية والتقنية. والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما، وهما من ذوي السوابق القضائية. حيث تم إعداد خطة محكمة مكّنت من توقيفهما في ظرف وجيز.

وقد أسفرت العملية عن استرجاع المسروقات المتمثلة في مبلغ مالي يقدّر بـ80 ألف دينار جزائري، و90 يورو، بالإضافة إلى وثائق شخصية تعود للضحية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران الذي أصدر في حقهما أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت.

