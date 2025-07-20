شرطة وهران تطيح بمشعوذ يحتال على ضحاياه لسلب أموالهم

تمكنت عناصر الشرطة للأمن الحضري 11 التابعة لأمن ولاية وهران من وضع حد لنشاط شخص في عقدِه الرابع كان يمارس طقوس السحر والشعوذة وأعمال العرافة والتنبؤ بالغيب. بغرض استغلال ضحاياه وسلب أموالهم.

وجاءت هذه العملية بعد تلقي معلومات دقيقة من مصالح الأمن تفيد بأن المشتبه فيه كان يستغل أحد المساكن وكرا لمزاولة أنشطته غير المشروعة. وبعد مراقبة دقيقة وتجميع الأدلة، تم استصدار إذن قضائي من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. مما أتاح لعناصر الشرطة مداهمة الموقع وتوقيف المشتبه فيه.

وأسفرت المداهمة عن حجز مجموعة من المواد المشبوهة تمثلت في عقاقير تستخدم في طقوس السحر وخلطات مجهولة على شكل أدوية. بالإضافة إلى معدات وأدوات تُستعمل في أعمال الشعوذة.

وقد تم تحرير إجراءات قضائية ضد المتهم. حيث صدر في حقه أمر بإيداعه الحبس المؤقت.