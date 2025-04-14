شرطة وهران تعلن إجراءات تأمين مباراة شباب بلوزداد ومولودية البيض

كشفت شرطة وهران في بيان لها، اليوم الاثنين، عن إجراءات خاصة تحسبا لمباراة الدور نصف النهائي لكأس الجزائر التي ستجمع بين شباب بلوزداد ومولودية البيض، بملعب ميلود هدفي بوهران.

وقالت شرطة وهران إنها اتخذت جميع التدابير الأمنية والتنظيمية للسير الحسن للمباراة المبرمجة يوم غد بداية من الساعة السادسة (18:00 سا).

وكشفت المصالح ذاتها عن تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين. مع وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة.

كما حذرت المشجعين الذين لا يحوزون على تذاكر دخول من التجول قرب الملعب أو بمحيطه. مع منع دخول القُصّر إلى الملعب ما عدا المرفوقين بأوليائهم.

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