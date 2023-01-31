شرطة وهران تعلن عن إجراءات تخص أنصار الخضر 

أعلمت شرطة وهران المواطنين ببعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بلقاء المنتخب المحلي ونظيره منتخب النيجر بملعب ميلود هدفي.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الدخول إلى الملعب لن يكون إلا بإظهار التذكرة الإلكترونية المقتناة من المنصة الإلكترونية “تذكرتي”.

كما طالبت شرطة وهران، بتفادي اللجوء إلى اقتناء التذاكر المنسوخة عن طريقة تقنيات غير مشروعة.

وطالبت كذلك، من الوافدين الى الملعب والمالكين للتذاكر بالتوجه إلى رمز البوابة الموضوعة على التذكرة لتسهيل مهمة مصالح الأمن والأعوان.

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