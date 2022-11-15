شرطة وهران تعلن عن اجراءات جديدة فيما يخص سير المركبات

كشفت شرطة وهران، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة فيما يخص سير المركبات في موعد مباراة الجزائر و مالي غدا.

وأكّدت شرطة وهران، أنه تم تحويل حركة المرور بالنسبة للمركبات نحو طرق ثانوية وفق القرار الولائي.

كما قالت أنه تم تحويل المرور ابتداءا من محور الدوران المركب الرياضي ميلود هدفي المؤدي إلى نهج ميلينيوم عبر النفق إلى غاية مفترق الطرق الجهة العلوية للمراكب المؤدية للأمن الحضري 25.

وطالبت في النقطة الثانية بضرورة المرور القادم من كانستال باتجاه محور الدوران التوجه مباشرة نحو النفق.

كما أكدت كذلك، أن المرور من حسناوي باتجاه محور الدوران تم تحويله مباشرة نحو النفق. و المرور القادم من ميلينوم تم تحويله باتجاه مفترق الطرق للأضواء المختلفة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]