شرطة وهران تعلن موعد فتح أبواب الملعب.. وتوجه نداء لأنصار الخضر

كشفت اليوم الثلاثاء، شرطة وهران عن موعد فتح أبواب ملعب ميلود هدفي، أمام أنصار المنتخب الوطني، بمناسبة مواجهة مالي وديا.

وصرحت رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية وهران، سعودي سلمى، لقناة النهار:”سيسمح لأنصار الخضر بالدخول للملعب بداية من منتصف نهار الغد الأربعاء”.

وأضافت المتحدثة:”الدخول سيكون بصفة تدريجية، لتفادي الضغط، كما يجب على المناصرين الدخول عبر البوابات حسب ما تُشير إليه التذكرة الإلكترونية الخاصة بالمباراة”.

كما وجهت ذات المتحدثة نداءً لمشجعي المنتخب الوطني: “ندعو المواطنين باقتناء التذاكر من منصة “تذكرتي” وتفادي شراء التذاكر المزورة، والتي ستسبب المتابعات القضائية لمقتنيها”.

كما أوضحت رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية وهران، سعودي سلمى:”القُصر من دون 16 سنة غير مسموح لهم بالدخول للملعب”.

وكشفت ذات المتحدثة أن تذكرة واحدة مخصصة لشخص واحد حتى بالنسبة للعائلات.

كما ختمت رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية وهران، سعودي سلمى، بتوجيه نداء للجمهور بالتقيد بالتعليمات التي أسدتها شرطة وهران لإنجاح الحدث الرياضي.

للإشارة، سيواجه المنتخب الوطني نظيره المالي وديا غدا الأربعاء بملعب ميلود هدفي بوهران على الساعة 20.30 مساءً.