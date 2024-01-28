شرطة وهران تفتح تحقيقا في قضية إختفاء جثة جنين لم يكتمل

فتحت مصالح شرطة ولاية وهران تحت إشراف نيابة محكمة العثمانية تحقيق في حادثة خطيرة، تتمثل في نبش قبر وسرقة جثة جنين لم يكتمل بمقبرة عين البيضاء. حسب بيان السلك النظامي ذاته.

وجاء في البيان، أن “شرطة وهران تحت إشراف نيابة محكمة العثمانية تفتح تحقيق بخصوص مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص تدعيات قضية إختفاء جثة جنين لم يكتمل من داخل قبر، بمقبرة عين البيضاء.”

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الحادثة الخطيرة قد أثارت ضجة كبيرة وسط سكان ولاية وهران الذين طالبوا بفتح تحقيق معمق .