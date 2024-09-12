شرطة وهران توجه نداءً للجمهور

وجهت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني لناحية الغرب بوهران نداءً للجمهور. لكل من تعرف على الشخصين الظاهرين في الصورة المرفقة التقدم إلى المقر في قضية النصب.

وجاء في البيان أنه: “طبقاً لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملاً بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن (مجلس قضاء وهران). الناص على توجيه نداء للجمهور، في قضية النصب، المتابع فيها المشتبه فيهما الظاهرين في الصورتين، المدعوين “ر.ن” و “م.ع” في هذا الصدد. توجه المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني لناحية الغرب وهران. نداءً لكل شخص يكون قد وقع ضحية لسالفي الذكر. التوجه إلى مكتب قاضي التحقيق المكلف بالغرفة الثانية، لدى محكمة فلاوسن مجلس قضاء وهران، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة فـي قضية الحال.