شرطة وهران توجه نداء للجمهور

وجهت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة للأمن الوطني لناحية الغرب وهران، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية المشتبه فيهما المدعوين “د.ل و ت.ا”.

وجاء ذلك، طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن السيد وكيل الجمهورية، لدى محكمة مازونة (مجلس قضاء غليزان). الناص على توجيه نداء للجمهور، في قضية جنحة تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد للجنح والاستيلاء على ممتلكات الغير وجنحة انتحال وظيفة عمومية وجنحة النصب المتابع فيها المشتبه فيهما الظاهرين في الصور المدعوين “د.ل و ت.ا”.

ودعت ذات المصلحة، كل شخص يكون قد وقع ضحية المشتبه فيهما، التوجه إلى مكتب قاضي التحقيق لدى محكمة مازونة مجلس قضاء غليزان، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.