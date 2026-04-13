شرطة وهران توقف صاحبة وكالة سياحية وتوجه نداءً للجمهور

أعلنت مصالح أمن وهران، أن مصالح الأمن الحضري إيسطو، قامت بتوقيف المشتبه فيها المدعوة ” م. ف.ز “، صاحبة وكالة سياحية للأسفار (الأجيال) الكائن مقرها بحي 216 مسكن إيسطو وهران ، والمتورطة في قضية التزوير في محررات تجارية ، استعمال المزور ، النصب.

وجاء في بيان مصالح الأمن أنه “طبقا لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن. تنهي مصالح أمن ولاية وهران. إلى علم المواطنين أن مصالح الأمن الحضري إيسطو، قامت بتوقيف المشتبه فيها. الظاهرة في الصورة المدعوة ” م. ف.ز “، صاحبة وكالة سياحية للأسفار (الأجيال) الكائن مقرها بحي 216 مسكن إيسطو وهران ، متورطة في قضية التزوير في محررات تجارية ، استعمال المزور، النصب”.

وفي هذا الصدد وجهت مصالح أمن ولاية وهران، نداء لكل شخص يكون قد وقع ضحية السالف الذكر، سواء تعامل معها، أو له معلومات بصفته شاهد التقدم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن أو مقر الأمن الحضري إيسطو لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته في قضية الحال.

