شرطة وهران توقف مؤثرة بتهمة نشر محتويات منافية للأخلاق والآداب العامة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لأمن ولاية وهران. من توقيف صاحبة حساب، عبر تطبيق تيك توك tiktok، يتضمن عرض على الجمهور. فيديوهات. بث مباشر لمحتويات تمس بلآداب العامة وقيم المجتمع مع التلفظ بعبارات نابية خادشة للحياء عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وهذا في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لاسيما المتعلقة بالمساس بالآداب العامة.

القضية نفذت بعد الرصد والاستغلال التقني لذات الحساب الالكتروني عبر تطبيق tiktok، أين كانت صاحبة الحساب تقوم بنشر وترويج مضمون يحرض على الفسق وفساد الأخلاق بعبارات منافية للآداب والاخلاق العامة، لتتمكن مصالح الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيها،مكان تواجدها مع توقيفها، وحجز الوسيلة المستعملة في الجريمة.

هذا وتم تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.