شرطة وهران توقف 6 مسبوقين وتحجز أسلحة بيضاء محظورة

تمكنت فصيلة المساس بالأشخاص التابعة لفرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء وتوقيف 06 أفراد من عناصرها من ذوي السوابق العدلية وحجز أسلحة بيضاء.

وحسب بيان لمصالح الشرطة، العملية جاءت إثر تحريات تم مباشرتها من قبل عناصر الفرقة بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية. حول مقطع فيديو تحريضي لعصابة أحياء متداول عبر منصة “التيك توك”. أين أسفرت العملية عن توقيف أحد المشتبه فيهم وتحويله إلى المصلحة.

كما أشار المصدر نفسه، أنه مواصلة للتحريات تم تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الاجرامية. لتتمكن ذات المصالح بالتنسيق مع المصالح العملياتية من وضع حد لنشاطهم وتوقيفهم الواحد تلو الآخر.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أسفرت العملية عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة، أين صُدر في حقهم أمر إيداع.

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