شرطة وهران.. مخطط أمني خاص برمضان

اتخذت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران تزامنا وحلول شهر رمضان الفضيل، جملة من التدابير والإجراءات الأمنية لضمان أمن وسلامة المواطن في نفسه وممتلكاته.

وحسب بيان لمصالح الشرطة، تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية ليلا ونهارا ، لتأمين هذه المناسبة. بوضع تشكيل أمني، حيث تم إقحام كافة المصالح العملياتية التابعة لأمن الولاية ممثلة في. (المصلحة الولائية للشرطة القضائية ،المصلحة الولائية للأمن العمومي ،أمن الحواضر،أمن الدوائر08)

التشكيلات الأمنية تعمل بالزي الرسمي والمدني ، عبر فرق راجلة وراكبة ، عبر مختلف الأماكن العمومية. والفضاءات العائلية والشوارع الرئيسية ،لضمان الطمأنينة وكذا حماية المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم .

وأوضح المصدر نفسه، أن التشكيلات الأمنية المسخرة ستعمل على ضمان تغطية أمنية على مستوى كامل قطاع الاختصاص بدء بالأسواق. الفضاءات والساحات العمومية، أماكن التسلية والترفيه، محطّات نقل المسافرين( البرية، السكّة الحديدية، والترامواي). والتي تعرف حركة دائمة طوال الشهر الكريم، إضافة إلى وضع تشكيل أمني خاص لتأمين المصلين عبر مختلف المساجد .

كما ستضمن المصالح الأمنية، تأمين مختلف التظاهرات الثقافية والرياضية التي ستقام بقطاع الاختصاص. حيث ستسهر على تنظيم و تسهيل انسيابية حركة المرور بمختلف الأحياء والشوارع. ناهيك عن تأمين المحاور الرئيسية بالطرقات خصوصا في ساعات الذّروة وقبيل الإفطار.

من جهة أخرى، ستعمل أفواج ميدانية من شرطة العمران وحماية البيئة مدعّمة بتشكيلات أخرى. على تطهير محيط الأسواق والمساحات العمومية من الباعة غير الشرعيين، محاربة ظاهرة الحظائر غير الشرعية. وكذا ردع المخالفين بخصوص التجاوزات المتعلّقة بالصحة والبيئة.

وفي ختام بيانها تمنت شرطة وهران لجميع المواطنين رمضان مبارك آمن ، كما وضعت أرقامها الهاتفية. الخط الأخضر 1548 وخط النجدة 17 ، تطبيقة ” الو شرطة ” تحت تصرفهم للتبليغ عن أي تجاوزات. والإصغاء لانشغالاتهم والاستجابة لمتطلباتهم على مدار 24/24سا.

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