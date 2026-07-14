شرطة الشلف توقف المعتدي على امرأة باستعمال سلاح أبيض

على إثر تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثّق اعتداءً خطيرًا تعرضت له امرأة على مستوى بلدية الشطية بولاية الشلف، أول أمس، من طرف شخص قام بتحطيم زجاج مركبتها باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف).

باشرت مصالح أمن ولاية الشلف، فور رصدها لمحتوى الفيديو، تحرياتها وأبحاثها الميدانية، لتحديد هوية ومكان تواجد الفاعل وتوقيفه في أقرب الآجال.

وقد مكنت هذه التحريات، المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، من تحديد هوية المشتبه فيه، وهو شخص من ذوي السوابق العدلية في عقده الثاني من العمر. جرى توقيفه من طرف فرقة قمع الإجرام BRB وفق خطة أمنية محكمة بعد ظرف وجيز. رغم لجوئه إلى أساليب تمويهية بغرض الإفلات من الملاحقة الأمنية، كما تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المشتبه فيه، وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.