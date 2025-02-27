شرطة العاصمة توقف 6 أشخاص ينشطون في مجال تهريب المهاجرين والتزوير
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص للمقاطعة الثانية للشرطة القضائية باب الزوار الأسبوع الفارط. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية.
و تتكون العصابة تتكون من 06 أشخاص من بينهم إمرأة مختصة في تهريب المهاجرين و التزوير و إستعمال المزور في ملفات طلب الحصول على تأشيرات السفر .
قضية الحال إنطلقت أطوارها بعد توقيف إمرأة تحوز على تأشيرة سفر لدولة أجنبية مزورة ، ليتم على إثرها مباشرة التحريات من طرف ذات الفرقة التي كشفت عن عناصر الشبكة الإجرامية التي تنشط في مجال التزوير و إستعمال المزور في ملفات طلب الحصول على التأشيرات .
بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم وضع خطة محكمة، أسفرت عن إيقاف عناصر الشبكة الإجرامية المتكونة من 06 أشخاص، مع ضبط و حجز وثائق إدارية مزورة ، (05) جوازات سفر )،مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (204) مليون و 600 ألف سنتيم .
إضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر ـ (140) أورو .
وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة. تهريب المهاجرين مقابل الحصول على منفعة مالية، النصب والإحتيال، إستعمال المزور في وثائق سفر.