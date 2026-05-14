شرطة العاصمة توّجه نداء للجمهور عن ثلاثة نصّابين من بينهم امرأة

تقدمت مصالح الأمن بالعاصمة بنداء إلى الجمهور عن قضية نصب واحتيال، باستعمال طرق تدليسية تتثمل في التزوير، تورّط فيها 3 مشتبه بهم، بغرض التبليغ عنهم.

وأرفقت المصالح ذاتها صورًا للأشخاص المشتبه فيهم للتعرف عليهم. من أجل تقييد شكاوى ضدهم أمام الجهات القضائية أو الأمنية المختصة إقليميًا.

وحسب بيان للمصدر ذاته، اليوم الخميس، فإنه طبقا لنص المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية. وعملا بالإذن النيابي الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس. تنهي مصالح أمن ولاية الجزائر العاصمة ممثلة في فصيلة مكافحة مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار إلى علم المواطنين، أن الأشخاص الظاهرين في الصورة “ش. و” - “زن” – “ب.س” مشتبه فيهم في قضية النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

في هذا الصدد، توجه مصالح أمن ولاية الجزائر نداء لكل شخص يكون قد تعرف على المشتبه فيهم أو وقع ضحيتهم التوجه إلى مقر مقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار أو إلى نيابة محكمة بئر مراد رايس، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في قضية الحال.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور