شرطة تيسمسيلت تُحيِي اليوم العالمي للمرأة بتكريم منتسباتها

أحيت مصالح شرطة ولاية تيسمسيلت اليوم العالمي للمرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة، بتنظيم حفل تكريمي على شرف منتسبات أمن الولاية. وذلك تقديراً لجهودهن المهنية ودورهن الفاعل في أداء مهامهن الأمنية وخدمة المجتمع.

وجرى الحفل بحضور ممثلات عن مختلف الشركاء، وسادته أجواء احتفالية مميزة عكست روح التقدير والاعتراف بالمكانة التي تحتلها المرأة داخل جهاز الأمن الوطني. كما شكّلت المناسبة فرصة للإشادة بالعطاءات التي تقدمها الشرطيات في مختلف المهام والمصالح. من خلال التزامهن وروح المسؤولية التي يتحلين بها في أداء واجبهن.

وشهدت المناسبة تكريم عدد من منتسبات أمن الولاية، عرفاناً بمساهماتهن في دعم الجهود الأمنية وتعزيز العمل الجواري. إلى جانب دورهن في ترسيخ قيم الخدمة العمومية والتقرب من المواطن.

ويأتي هذا التكريم في إطار إحياء اليوم العالمي للمرأة، الذي يعَدّ محطة سنوية لتثمين إنجازات المرأة وإبراز دورها في مختلف المجالات. لا سيما داخل أسلاك الأمن الوطني، حيث تواصل المرأة الشرطية إثبات كفاءتها ومكانتها. من خلال حضورها الفعّال ومساهمتها في الحفاظ على الأمن والنظام العام.