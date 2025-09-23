شرطة العاصمة.. توقيف 7856 شخصا، حجز قرابة 13 كلغ من الكيف وأزيد من 3 كلغ كوكايين

تمكنت المصالح العملياتية للشرطة القضائية لأمن العاصمة من معالجة 7022 قضية، وحجز كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية خلال شهر أوت.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تمت معالجة عدة قضايا في الشهر نفسه. منها المساس بالأشخاص الأموال والممتلكات، حمل أسلحة بيضاء محظورة، وكذا الجرائم المعلوماتية.

وتم توقيف 7856 شخصًا قدِّموا أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

كما تم حجز كميات معتبرة من مختلف المخدرات، منها 12 كيلوغرامًا و108 غرامات من القنب الهندي. و3 كيلوغرامات و694 غرامًا من الكوكايين. و43.94 غرامًا من الهيروين، مع حجز 301.711 قرصًا من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع.