شرطة العاصمة تفكك شبكة سرية لترويج التبغ المقلد وتحجز موادّا بـ11 مليار سنتيم

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، عبر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في إنتاج وترويج التبغ المقلد، ما يمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني. وأسفرت العملية عن توقيف 12 شخصًا وحجز كمية كبيرة من المواد.

وجاءت هذه العملية بعد رصد معلومات دقيقة حول نشاط مشبوه لورشات سرية لإنتاج التبغ غير القانوني. وأدت سلسلة من التحريات الميدانية إلى تحديد هوية المشتبه فيهم، حيث تم استصدار أذون نيابية وأوامر بالتفتيش. أسفرت عن الحجز التالي687.200 وحدة كيس تبغ “شمة”.68.720 علبة سجائر.1.279 علبة فحم لحرق البخور الخاص بالشيشة.

3.209 سيجارة إلكترونية ولواحقها.350 علبة من السيجار الكوبي الفاخر.185 علبة كرتونية من الورق الشفاف للتبغ (ماصة).156 كيسا من مادة “المعسل” الخاصة بالشيشة.

3.242.000 دينار جزائري.6 مركبات سياحية ومركبة نفعية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، في إطار ملف إجراءات جزائية، لإتمام التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.