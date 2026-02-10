شرطة باتنة تُفشل مخطط شبكة إجرامية عابرة للحدود وتكشف خيوط تجارة مخدرات بالعملات الرقمية

ضربة أمنية محكمة تُسجَّل لصالح مصالح أمن ولاية باتنة، بعدما نجحت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في تفكيك شبكة إجرامية منظمة احترفت استيراد المخدرات من الخارج. مستغلة الطرود البريدية ووسائل الدفع الرقمية في محاولة للتمويه والإفلات من المتابعة.

وحسب بيانٍ لخلية الإعلام بأمن ولاية باتنة، فإن العملية تعود إلى رصد دقيق لطرود بريدية مشبوهة واردة من الخارج، خلال عملية الفرز الروتيني التي قامت بها مفتشية أقسام الجمارك بمركز البريد بباتنة.

الشكوك كانت في محلها، إذ أسفر التفتيش عن ضبط كيسين يحتويان على كمية معتبرة من أزهار القنب الهندي (الماريجوانا)، بلغ وزنها الإجمالي 1.020 كلغ. لتباشر على إثر ذلك فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وبالتنسيق المحكم مع النيابة المحلية، تحقيقًا معمقا كشف عن أسلوب إجرامي حديث يعتمد على تهريب المخدرات وترويجها عبر عدة دول. مع استعمال العملات الرقمية كوسيلة للتسديد، على غرار عملة USDT، إلى جانب التعامل بالدولار، في محاولة لإخفاء المسارات المالية للجريمة.

وبعد التحقيق الدقيق والتحريات التقنية المكثفة، تم تحديد هوية المتورطين وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي المنظم ذي الامتداد الدولي، والذي يشكل خطرا حقيقيا على الصحة والأمن العامين.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، لمواجهة التهم المنسوبة إليهم وفقًا لما ينص عليه القانون.