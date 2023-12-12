شرطة عنابة تطيح بسارقي الأموال والمجوهرات

تمكنت مصالح الأمن الحضري الحادي عشر ، من الإطاحة بسارقي الأموال و المجوهرات.

حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدمت بها إمرأة، مفادها تعرضها الى السرقة بالعنف إستهدفت مبلغ مالي من العملة الاجنبية و مجوهرات، من طرف شخص ملثم، يحمل بيده قارورة غاز مسيلة للدموع.

على اثر ذلك باشرت قوات الشرطة للامن الحضري الحادي عشر تحرياتها. حيث تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم. ويتعلق الامر بـ 3 أشخاص، من بينهم إمرأتان، تتراوح اعمارهم مابين 20 و47 سنة.مع استرجاع مبلغ مالي من العملة الأجنبية و مجوهرات محل السرقة، إضافة الى دراجة نارية وهاتف تقال تم إقتنائهما من العائدات الاجرامية .

بعد إستكمال كافة الاجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة بتاريخ الامس عن قضية جناية تكوين جمعية اشرار بغرض الاعداد للاعتداء على الاشخاص والاموال، جناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والعنف ، مع استحضار مركبة، جنحة تبييض الاموال، في إطار جماعة إجرامية منظمة