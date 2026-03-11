شرطـة المغير تحجز أكثر من 137 ألف وحدة تبغية و 69 ألف قرص فحم الشيشة

تمكنت أمن ولاية المغير بحر الأسبوع المنصرم، من كشف مخزن سري بمزرعة أحد الخواص معد لتخزين كميات كبيرة من المواد التبغية منها المقلّدة و أخرى متأتية عن طريق التهريب. قدرت الكمية المضبوطة بأزيد من 137 ألف وحدة تبغية و 69 ألف قرص فحم الشيشة. كما تم توقيف المشتبه فيه .

تفاصيل العملية تعود لعمل إستعلامي قامت به فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مكن من رصد تحركات مشبوهة لأحد الأشخاص يقوم بتخزين كميات كبيرة من مادة التبغ و تبغ الترشق بإحدى المزارع، و إعادة طرحها للتداول في السوق بطريقة غير قانونية.

العملية التي نفذت بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المغير مكنت من ضبط 137330 وحدة تبغية منها تبغ الترشق مقلد الصنع و سجائر أجنبية متأتية عن طريق التهريب، كما تم ضبط 69 ألف قرص فحم الشيشة و 930 علبة و لفائف للتغليف .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة .