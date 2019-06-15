شرطـة بومرداس تسطر مخططا أمنيا وقائيا عشية إمتحانات شهادة البكالوريا

سطّر أمن ولاية بومرداس، مخطط أمني إتصالي جواري تحسيسي وقائي طيلة فترة إجتياز إمتحانات شهادة البكالوريا عبر إقليم الإختصاص

حيث سيقوم إطارات خلية الإتصال والعلاقات العامة، بالتنسيق مع مختلف الفرق العملياتية الموزعين لتأمين 35 مركز إمتحانات بتوعية

وتحسيس مستعملي الطرقات بضرورة إحترام قانون المرور وهذا بتفادي إستعمال السرعة القانونية خاصة بالقرب من تلك المراكز والمحيط الخارجي

للمؤسسات التربوية التي سيجتاز فيها المترشحون إمتحاناتهم، إلى جانب تذكيرهم بتجنب التوقفات العشوائية التي تنعكس سلبا على السير الحسن للمركبات

عبر الطرقات الرئيسية والمحاور الكبرى لتفادي وقوع حوادث مرورية تحت شعار ” معا لبكالوريا بدون حوادث مرورية”

كما ستوزع مطويات توجيهية تتضمن نصائح أمنية خاصة لأولياء التلاميذ بهدف ضمان أمن وسلامة المترشحين.