شرطـة بومــرداس تنظم نشاط تحسيسي بشعار “لا للعنف في الوسط الرياضي”

نظمت المشالح الأمنية لبومرداس، نشاط تحسيسي وقائي أمني، بهدف الحفاظ على الأمن، و نبذ كل أشكال العنف الممارس في الوسط الرياضي.

وحسب بيان لذات المصلحة، نظم النشاط التحسيسي، خلال إختتام الدورة الكروية للأصاغر في كرة القدم، التابعين لمدرسة الصخرة، بملعب بيازا.

أين تـــم حمل شعارات تدعــــو كل المشاركين والحضور، إلى فرض روح التسامح و الاحترام بين الفرق الرياضية المشاركة و كذا الأنصار.

كما أفاد المشاركون من مصالح الشرطــــة إلى أن الروح الرياضية مطلوبـــــة في كرة القدم، وجميع الرياضات التنافسية بين الجميع.

وذلك حتى فــــي كيفية الاحتفال عند النصر، فيجب التحلـــي بهذه الروح، مع عدم استفزاز الخصم بالاحتفالات المبالغـــة بها.

وتم التنويه بخطورة تعاطي المخدرات والأقراص المهلوسة.

وكذا التأكيد على دور النشاط الرياضي الترويحي، كأداة فعالة في مواجهة الإدمان على المخدرات، والتقليل منه.