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شرطــة بودواو توقف ثمانيـة أشخـاص  وتحجز 410 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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شرطــة بودواو توقف ثمانيـة أشخـاص  وتحجز 410 قرص مهلوس
بقلم ياسمينة د

أوقفت عناصر الشرطة القضائية ثمانية أشخاص وهم متلبسين بجرم حيازة مخدرات و استهلاك و ترويج أقراص مهلوسة على مستوى مدينة بودواو.

تم من خلالها حجز 410 قرص مهلوس و 16 غرام من المخدرات، بالإضافة إلى وسائل و معدات.

كانت تستعمل في تقطيع و تجزئة تلك المواد المحظورة، ليتم تحويل المتورطين الثمانية إلى المصالح المذكورة للتحقيق معهم.

استكمالا للإجراءات القانوينة تمّ تقديم الموقوفين أمام  وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو ووفقا لإجراءات المثول الفوري.

التمس في حقهم  عقوبات الحبس لمدة سبعة سنوات و غرامات مالية قدرت بـ5 ملايين سنتيم.

ياسمينة د

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