شرطــــة أولاد موسى تطيح بمروجي المخدّرات على متن  دراجة نارية

أسرّت مصادر “النهار اونلاين” أن عناصر الشرطـــة للأمـــن الحضري أولاد موســى تمكنت مــن الإيقاع بشابين يستعملان دراجة نارية لترويج المخدّرات.

حيث تم توقيفهما وهما على متن المركبة وهما يحوزان على كمية من المخدرات و الأقراص المهلوسة تقدر بـ 150 غرام و 06 كبسولات.

كانت موجهة للبيع بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 27180 دج، كما قامت ذات العناصر بتحويل الشابين إلى المصلحة.

أين تم تفتيش الدراجة النارية أين تم العثورعلى مقص حديدي كانا يستعملانه في عملية التقطيع و التجزئة الخاصة بالأقراص المهلوسة.

وعليه قامت عناصر الشرطة بحجز الأشياء المضبوطة و لإتمام إجراءات التحقيق تم سماع أقوال المشتبه فيهما على محاضر سماع رسمية.

إلى حين تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو للنظر في قضيتهما.