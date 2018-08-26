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شرطــــة قورصو تفكك شبكة إجرامية

أخبار الجزائر
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شرطــــة قورصو تفكك شبكة إجرامية
بقلم عبد الحكيم شق الطين

تمكن عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري قورصو بولاية بومرداس، من الإطاحة بشبكة إجرامية، حسب بيان لمصالح الولاية، اليوم الأحد.

الشبكة تقوم بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، بغابة بن رحمون بذات المدينة.

بعد ورود معلومات عن قيام تلك العصابة المتكونة من ثلاثة أشخاص، بنقل هذه السموم و ترويجها وسط الشباب.

و قامت الشرطة بوضع خطة محكمة تم على إثرها الإيقاع بالمتورطين، و توقيفهم مع حجز 80 قرص مهلوس و 100 غرام من الكيف المعالج.

و بعد عرضهم على النيابة، تم إصدار حكم بـ 12 سنة سجن، لكل من المدعو “ب.أ” و المدعو”ف.ح”

فيما إلتمست 06 سنوات، في حق المتهم الثالث المدعو “غ.ف”.


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