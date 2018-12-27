شرطـي يضــرم النــار فــي جسده أمــام مقـر «كوميساريـــة» بتلمســـان!

كان في عطلة مرضية بسبب اضطرابات نفسية وأصيب بحروق على مستوى الوجه

أقدم، مساء أمس، شرطي يبلغ من العمر 46 سنة، على إضرام النار في جسده باستعمال البنزين، وهذا قبالة مقر أمن دائرة أولاد الميمون بإقليم ولاية تلمسان.

وحسب مصادر مطلعة، فإن التدخل السريع لزملاء الشرطي الذين كانوا متواجدين بموقع الحادثة، حال دون التهام النيران جسد الضحية الذي تم إنقاذه، باستنثاء إصابته بحروق على مستوى الوجه والرأس.

وقد جرى نقل الشرطي على وجه السرعة نحو مستشفى دائرة أولاد ميمون، قبل أن يتطلب وضعه تحويله إلى استعجالات مستشفى تلمسان الجامعي، أين يخضع للعلاج هناك.

وعلمت «النهار» من مصادر مطلعة، أن الشرطي الضحية كان خلال الأيام المنصرمة في عطلة مرضية بسبب إصابته باضطرابات نفسية، لتضيف المصادر أنه بعد تزايد الضغوطات العائلية عليه اتجه صوب مقر أمن دائرة أولاد ميمون أين يعمل، ليقدم على محاولة الانتحار بتلك الطريقة التراجيدية.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا إثر الواقعة لمعرفة ملابسات وظروف ما حدث وأسبابه.