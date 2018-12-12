شرطية تطلق النار على زوجها من مسدسها بعد 3 أشهر من زواجهما في الكاليتوس

قالت إنها حاولت تخويفه بعدما أوسعها ضربا في تلك الليلة

حاولت شرطية بالكاليتوس ضواحي العاصمة، قتل زوجها خلال الأشهر الثلاث الأولى من زواجهما، بسبب مشاكل وقعت بينهما تخصّ علاقتهما الزوجية.

حيث راحت المتهمة المسمّاة «ش. ص» تطلق النار على زوجها في لحظة غضب، بعد مشاجرة بينهما تحت سقف منزلهما، إذ نجا الضحية «م.ع» وهو موظف بميناء الجزائر، من الموت بعد لجوئه إلى المطبخ للاختباء مستنجدا برجال الشرطة الذين وصلوا في الوقت المناسب.

وحسب مصادر مطلعة بملف القضية، فإن الوقائع هذه تعود إلى 27 سبتمبر 2017، أين وقعت مشادات بين المتهمة «ش. ص» ذات 37 ربيعا، وزوجها المدعو «م.ع» صاحب 39 سنة، في حدود الساعة التاسعة ليلا تقريبا، بمنزل الزوجية الكائن مقرّه بحي الشراعبة في بلدية الكاليتوس، لتتطوّر المشادات إلى عراك.

أين تعرّضت المتهمة إلى الضرب على يد زوجها الذي راح يستعمل مقص الشعر الذي كانت تستعمله لقص شعرها بمناسبة استئنافها العمل في اليوم الموالي، وهو التصرّف الذي لم يرق للضحية، بعد مشاكل متراكمة كانت بينهما منذ ليلة الزّفاف، مما أدّى إلى كسر المقص بيد الزوج.

وفي تلك الأثناء توجّه إلى المطبخ أين كان جالسا يدخن سيجارة، وبعد برهة من الوقت خرج باتجاه غرفة النوم، ليتفاجأ بزوجته وهي تشهر سلاحها الناري «مسدس» في وجهه، وتقوم بإطلاق رصاصة نحوه بعلو 130 سم، لتستقرّ الرّصاصة في الحائط.

وفي تلك الأثناء حاول الضحية النجاة بجلده من الموت على يد من اختارها شريكة حياته، فراح يختبئ في المطبخ، أين قام بغلق الباب لمنع دخول زوجته.

وخلال تلك الأثناء راح يتصل بالشرطة طالبا النجدة، لتصل مصالح الأمن بعد لحظات إلى موقع الاحداث. أما الزوجة المتهمة، فقد لجأت إلى جارتها بعد الحادث، إذ عقب استدعائها على خلفية الوقائع التي نسبها إليها زوجها، اعترفت منذ الوهلة الأولى بأنها أطلقت النار حقيقة على زوجها، لكنها نفت نيتها في قتله، بل لترهيبه فقط بسبب الضرب الذي تعرّضت له على يده.

وعليه تمّت إحالة المتهمة على قاضي التحقيق لدى محكمة الحرّاش، أين استفادت بعد أشهر من التحريات من الإفراج المؤقت، لتحال المتهمة على محكمة الجنايات بالدار البيضاء لمتابعتها بتهمة محاولة القتل العمدي، إذ قررت المحكمة أمس، تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية المقبلة بطلب من الدّفاع.