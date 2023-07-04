شرطية سابقة تبيع بطاقات مقيم أجنبي “مدرحة” لمغاربة وسوريين بـ20 مليون سنتيم

أطاحت مصالح الشرطة القضائية بمطار هواري بومدين بالتنسيق مع مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالاشخاص. بجماعة إجرامية منظمة مختصة في تزوير بطاقات اقامة لرعايا أجانب. من جنسيات سورية ومغربية، مقابل مبالغ مالية تترواح بين 20و80 مليون سنتيم. بحيث كشفت التحقيقات أن البطاقات غير مدرجة في المحفوظات الإلكترونية للاجانب المقيمين بالجزائر.

ويقود العصابة شرطية سابقة المتهمة المسماة ” ق.أ” التي لعبت كانت تتكفل بتسلم الوثائق الإدارية من الرعايا الأجانب، لتسليمها لشريكيها المتهمين الموقوفين كل من “ب.ن ” المكنى “مانيطا”، والمدعو ” م.س” المكنى “الصوري”.

وكللت التحريات في القضية من توقيف 6 متهمين اخرين منهم مغاربة والبقية من جنسيات سورية.

وفي ذات السياق التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 400 الف دج في حق المتهمين الثلاث الرئيسين كل من الشرطية السابقة “ق.أ”، وشريكيها كل من “ب.ن” ، والمدعو “م.س”.

كما التمس تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق باقي المتهمين، وكذا توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع اصدار أمر بالقبض الجسدي في حق المتهم الفار “ج.ب”.

القضية حسب مجريات المحاكمة تحركت بتاريخ 13/6/2023 في حدود الساعة 11 صباحا، بعدما تمكنت مصالح الشرطة القضائية لشرطة الحدود بمطار هواري بومدين توقيف المدعو “ع.ع” سوري الجنسية مقيم بالجزائر، للاشتباه في تزوير بطاقة مقيم أجنبي هذا الاخير كان ضمن المسافرين المتوجهين الى مطار بيروت على متن طائرة الخطوط الجويه القطرية.

بحيث لدى التحقيق مع المتهم صرح بأنه تحصل على البطاقة، من شخص يسمى “ن د” من نواحي بلدية عين النعجة، مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم كما أنه سبق ان تحصل على بطاقة اولى من عنده سنة 2019 بنفس المبلغ.

توقيف مغربي بتهمة التزوير

وبتاريخ 21/6/200 تم توقيف المدعو “ا.م” مغربي الجنسية مقيم ببلديه بئر توتة بالجزائر بخصوص قضية تزوير بطاقة اقامة جزائرية هذا الاخير كان متجها الى بلده بجواز سفر مغربي.

بحيث اعترف المعني بأنه تحصل على البطاقة بواسطة صديقه المغربي “م.ع” مقابل مبلغ مالي 20 مليون سنتيم.

ومكنت التحريات التي باشرتها ذات المصالح من توقيف الرعيه المغربي “م.ع”،. ضبط بحوزته بطاقة مقيم أجنبي تحمل نفس مواصفات البطاقتين السابقتين محل الجريمة.

وأطاح المحققون بالمدعو” ب. ن” مقيم بالقبة الذي اعترف بمساعدة الرعيه السوري “ع.ع”. للحصول على بطاقة مقيم أجنبي لمرتين. مقابل مبلغ 20 مليون في كل مرة، كما اعترف انه يتعامل مع فتاه تسمى “أ” شرطية مفصولة عن العمل. التي تتكفل باستخراج بطاقات الإقامه في مده أقصاها شهر أو شهرين. وانه في كل عملية يأخذ مقابل 5 ملايين.

اعترافات مثيرة وخطيرة من الشرطية المتهمة

واعترفت ” ق.أ” اعترفت بدورها على مشاركتها في جلب بطاقات اقامة أجنبية للرعاية الموقوفين. بمساعدة كل من المدعو “ب.ن.د” و والمدعو “س”. مؤكدة انها شاركت معه في ثلاثه عمليات، بمقابل 11مليون سنتيم. مؤكده انها كانت تمنح الملفات للمسمى “س” الذي بدوره يمنحه لشريكه “ج.ب” الذي يتكفل باحضار بطاقات مقابل مبالغ مالية. حيث كان ثمن البطاقة الواحدة يتراوح بين 20 و 15 مليون سنتيم.