شرطي بالمطار يستعمل ختم زميله لتزوير “باسبور” مسافر لتسهيل فراره إلى ألمانيا

تورّط شرطي بمطار هواري بومدين المتهم “د.ع الحليم” في قضية جنائية. ارتبطت وقائعها بجريمة تهريب المهاجرين والتزوير طال جواز سفر وبطاقة تعريف فرنسية. تعود لأحد المسافرين الذي كان بصدد السفر إلى دولة ألمانيا عبر مطار فرانكفورت الدولي.

حيث جرّ الشرطي المتهم الموقوف، 3 متهمين آخرين من بينهم عسكري سابق يدعى ” ب.ع.هشام”. وتاجر يقطن بولاية الشلف يدعى ” ب.ع,الدين”. إلى جانب المتهم “ع.ب.زكريا” المسافر الذي ضبط متلبسا بحيازة الوثائق المزورة.

كما سيمثُل المتهمون السالف ذكرهم أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. لمتابعتهم بجناية تهريب المهاجرين مع توافر ظرف تسهيل وظيفة الفاعل لارتكاب الجريمة. وجنحة استغلال الوظيفة و التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية. و الشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية. وجنحة تسهيل مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

وبالرجوع إلى ملابسات القضية، فإنه بتاريخ 2024.09.02 في حدود الساعة الواحدة والنصف زوالا. وضعت فرقة الشرطة القضائية لمصلحة شرطة الحدود الجوية بمطار هواري بومدين الدولي. تحت تصرف مصالح فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار غير الشرعي بالأشخاص. لمقاطعة الشرطة القضائية (02) باب الزوار، أحد المسافرين المدعو “ع. ب. زيان زكريا”. المتوجهين لمطار فرانكفورت ألمانيا على متن الرحلة الجوية رقم LH1319 . التابعة للخطوط الجوية الألمانية، بواسطة جواز سفر جزائري صادر من بلدية بوقادير ولاية الشلف. محل شبهة تزوير والشرطي العامل المطار “د. عبد الحليم”.

كما تبيّن بعد تفحص جواز السفر المتهم، أنه يحمل ختم شرطة الحدود “دخول” رقم 11 بدون وجه حق. كما تمّ ضبط بطاقة تعريف فرنسية تبين هي الأخرى أنها مزورة.

ولدى مباشرة التحقيق في القضية، أسفرت التحريات الأولية، أن المتهم “ع. ب. ز.زكرياء”. كان برفقة الشرطي في المطار طوال إتمامه الإجراءات. بغرض تسهيل عملية مغادرته التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

حيث قام الشرطي المتهم باستعمال حسابه الخاص في نظام الخروج و الدخول للمسافرين. و كذا ختم شرطة الحدود الخاص بـ ” خروج” الخاص بزميله الضحية عون الشرطة “م.ع” موهوبي العامل بالشباك. لتبيّن أن ختم الخروج تم وضعه دون إدخاله بنظام الاعلام الآلي.

اعترافات المسافر تفك لغز الجريمة

كما كشفت مجريات التحقيق مع المتهم ” ع.ب.ز.زيان”، أن الوثائق المزورة التي ضبطت بحوزته اقتناها من عند شخص يدعى ” الحاج”. تعرّف عليه بمدينة الشلف. واقترح عليه مساعدته لاستخراج بطاقة تعريف مقابل مبلغ مالي مقدر بـ 40 مليون سنتيم.فمنحه جواز سفره و صورتين شمسيتين. و بعد 10 أيام أعاد له الجواز و منحه البطاقة. وقبل مغادرته المكان قام بحذف كل الاتصالات التي كانت بينهما عبر تطبيق “الواتساب”.

بتاريخ: 2024.09.01 لدى دخوله المطار، التقى بجاره المسمى “حمزة” رفقة صديقه بمقهى المطار، فأخبره أنه متوجه نحو مطار فرانكفوت الألماني. ثم إنصرفا كليهما بعدها بوقت قصير تقرب منه شرطي بالزي الرسمي. ودار بينهما حديث حول مساعدته في تسهيل إجراءات الخروج من الجزائر.

كما طلب منه منحه جواز سفره. و تنقل معه إلى غاية شباك مراقبة الوثائق. وقام بوضع ختم الخروج على جواز سفري دون استعمال الحاسب.

كما اعترف الشرطي المتهم ” د. ع الحليم” أنه قام بمهر ختم الخروج في جواز سفر المتهم “عد.ب.ز. زكريا”. بإستعمال ختم زميله “م. ع” نافيا أنه اتفق معه من قبل. بل التقى به صدفة رفقة أحد أبناء بلدته المسمى “حمزة” الذي طلب منه مساعدته كونه لأول مرة يستعد للسفر.

كما اعترف على أنه لم يقم بإدخال معلوماته في التطبيق الخاص بحركة المسافرين، حيث مرره باستعمال ختم صديقه. كما أوضح أن قام بمساعدة “حمزة” و “زكرياء” كونهما من ولاية واحدة.

