“شرطي بلفيل” لرشيد بوشارب حاضر في مهرجان الجزائر الدولي للسنيما

تم سهرة أمس بالعاصمة عرض أول لفيلم “شرطي بلفيل” للمخرج رشيد بوشارب في إطار الطبعة ال9 لمهرجان الجزائر الدولي للسنيما.

وهو فيلم كوميدي طويل يحكي قصة شرطي من الضاحية الفرنسية تم تعيينه بالولايات المتحدة الأمريكية.

و تم عرض هذا الفيلم الذي يدوم 111 دقيقة خارج المنافسة بعد إخراجه في فرنسا في أكتوبر المنصرم وذلك منذ السبت الفارط.

و هذا الفيلم مستوحى من الفيلم الأمريكي “شرطي بفرلي هيلس”، يسرد مغامرات بابا وهو شرطي يعمل ببلفيل مسقط رأسه.

الذي لعب دوره الفنان الفرنسي الشهير عمر سي.

و بعد مقتل صديق طفولته، استأنف بابا مهامه كضابط اتصال في سفارة فرنسا بميامي للتحقيق حول هذا الاغتيال.

حيث انتقل إلى فلوريدا مرفوقا بوالدته التي لعبت دورها الفنانة الجزائرية بيونة.