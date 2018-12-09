شرطي سابق يسرق سيارة سيدة لنقل أطفاله إلى البحر 

واجه موقوف تهمة السرقة أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن محكمة درجة أولى، والقاضي بسنة حبسا نافذا.

وهو الحكم الذي التمس ممثل الحق العام تأييده.

تتلخص حيثيات القضية في إيداع سيدة لشكوى لدى المصالح الأمنية بتعرضها للسرقة التي طالت سيارتها، وذلك عندما تعطلت بها في الطريق.

ليتقدم منها شخص ساعدها في إصلاحها ثم ادعى أنه يعرف ميكانيكيا قريبا من مكان تواجدهما ووجّهها إليه لطلب حضوره إلى مكان توقف سيارتها.

فاستغل المتهم الفرصة وانطلق بالسيارة.

وبناء على الشكوى، تحركت عناصر الأمن للبحث عن السيارة والشخص الذي استولى عليها.

وانتهت التحريات إلى إلقاء القبض عليه مع إنجاز إجراء قضائي أحيل بموجبه على العدالة، فيما تم استرجاع السيارة بعد تسعة أيام من سرقتها.

من خلال رده على الأسئلة الموجهة إليه أثناء محاكمته، كشف أنه شرطي سابق، مبررا الفعل الذي أقدم عليه بضغوطات أطفاله عليه، حيث استعمل السيارة في نقلهم إلى شاطئ البحر.