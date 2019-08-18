شرطي ضمن شبكة تهريب مقويات جنسية من العاصمة إلى وهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية لدرك وادي تليلات بوهران من احباط تهريب كمية معتبرة من مقويات جنسية مع توقيف4 متورطين.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط شبكة التهريب اين تم وضع حاجز للدرك وتوقيف سيارة سامبول كان على متنها4 أشخاص.

قدموا من الجزائرالعاصمة بإتجاه وهران حيث وبعد إخضاع المركبة لتفتيش دقيق تم العثور على دكمية معتبرة من المقويات الجنسية .

قدرتها مصادرنا بأكثر من20 الف وحدة من مختلف الانواع والأحجام،فيما تم إلقاء القبض على المتورطين الأربعة تبين أن أحدهم شرطي.

ليتم اقتيادهم إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات معهم في انتظار تقديمهم أمام الجهات القضائية للبث في قضيتهم.