شرطي لحراسة براهيمي!!

يُجهز “جورج خيسوس” مُدرب “سبورتينغ لشبونة” خُطة خاصة من أجل إيقاف الدولي الجزائري، ياسين براهيمي لمواجهة سهرة اليوم أمام “بورتو”.

وينوي التقني البرتغالي تخصيص “شرطي” لمُراقبة صاحب المُراوغات السحرية، مُتمثلا في الإيطالي “كريستيانو باتشيني” والمُكلف بإيقاف نجم “التنانين” بكل الطرق.

وإعتبرت جريدة “ريكورد” بأن “الأسود” مُتخوفون من لاعب “غرناطة” السابق لتواجده في أفضل أحواله، بدليل العروض القوية التي يُقدمها مؤخرا.

وسيلتقي “بورتو” وغريمه “سبورتينغ لشبونة” ثلاث مرات كاملة خلال أقل من شهر مابين كأس الرابطة “ذهاب وإياب” والسوبر ليغا البرتغالية.