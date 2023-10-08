شرطي مصري يقتل سياحا صهاينة رميا بالرصاص

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني مصري أن أحد أفراد قتل سائحين إسرائيليين رميتا بالرصاص. في مدينة الإسكندرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال مصر.

كما أفادت وسائل إعلام أخرى بمقتل سائح إسرائيلي في هجوم استهدف إسرائيليين في الإسكندرية. كانوا على متن حافلة تقلهم في الإسكندرية.

وصرح مصدر أمني مصري، اليوم الأحد، بمقتل سائحين إسرائيليين اثنين. في إطلاق نار على أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمنطقة المنشية في مدينة الإسكندرية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عبر صفحتها بموقع فيسبوك عن المصدر قوله إنه أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية. بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بالإسكندرية. قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي. مما أسفر عن وفاة اثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر”.

وأشار إلى أنه “تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله. كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج”.

