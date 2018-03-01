شرطي يتنكر في جلباب ويوقف مغتصب فتاتين هارب منذ 5 سنوات في تيبازة!

أوقفت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري سيدي غيلاس بإقليم ولاية تيبازة، إثر كمين محكم نصبته أمس، مجرما خطيرا ظل مبحوثا عنه منذ 5 سنوات كاملة، في قضيتين تتعلقان بتحويل والاعتداء على فتاتين قاصرين سنة 2013، حيث ظل الهارب مختفيا عن الأنظار مستعملا حيلا كثيرة مكنته من الفرار من قبضة مصالح الأمن عدة مرات.

وبناء على أوامر القبض الصادرة في حق المتهم، وعقب عمل استعلاماتي مهم، تم تحديد مكان تواجد الجاني الذي كان يتفادى التنقل أو الخروج من منزل شقيقته، ويكتفي بالجلوس أمام الباب، وعند اقتراب أي جهة أمنية يقوم بدخول المنزل والصعود فوق السطوح لدخول منازل الجيرا.

وفعل هذا عدة مرات ونجح في الهروب من قبضة مصالح الأمن، إلى غاية يوم أمس، عندما استعمل أفراد الشرطة حيلة ذكية، حيث ارتدى أحد عناصر الأمن جلبابا واقترب من المبحوث عنه الذي كان يعتقد أن سيدة قادمة لمنزل شقيقته، وهناك تمت مباغته وتوقيفه، حيث جرى تقديم الموقوف للمثول أمام نيابة محكمة شرشال للنظر في القضايا المتابع بها.