شرطي يخترق شبكة لبيع مساكن «السوسيال» ويطيح بإطارات مزيّفة في «أوبيجيي»

توقيف 3 محتالين منحوا ضحاياهم مقررات استفادة مزوّرة مقابل 70 مليونا

تمكّنت عناصر من الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، النصب والاحتيال وانتحال صفة.

العصابة تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، من بينهم مسبوق قضائيا محل بحث بموجب مذكرات توقيف. كانوا يقومون بالاحتيال على مواطنين يعانون من أزمة السكن لإيهامهم بالتوسّط لهم وتسليمهم شققا اجتماعية بالمجمّع السكني «بلقايد»، التابع إقليميا لبلدية بئر الجير مقابل 50 إلى 70 مليونا للشخص الواحد.

عملية التوقيف جاءت بناءً على شكوى تم إيداعها من قبل ضحايا، مفادها تعرضهم للنصب من قبل المشتبه فيهم، بعدما أوهموهم ببيعهم مساكن على مستوى منطقة بلقايد بانتحال صفة موظفين بديوان «أوبيجيي» وبالبلدية.

حيث كشفت التحقيقات أن المشتبه فيهم طالبوا ضحاياهم بتسليمهم ملفات خاصة بطلبات السكن قبل التنقل رفقتهم بعد ذلك إلى ورشات البنايات التي هي قيد الإنجاز لكسب ثقتهم وتسليمهم الأموال المطلوبة مقابل قرارات استفادة مزوّرة.

وقد باشر أفراد الفرقة الجنائية تحرياتهم وتحقيقاتهم حول ملابسات القضية، من خلال وضع خطة محكمة، أين تقمّص أحد عناصر الفرقة المحققة دور زبون، وهي الخطة التي أفضت إلى الإيقاع بالمتورطين واسترجاع المبلغ المالي محل النصب، المقدر بـ300 مليون سنتيم، إلى جانب حجز مجموعة معتبرة من المحررات الرسمية المزوّرة وعتاد التزوير.