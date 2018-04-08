شرطي يطلق رصاصة على رأسه في برج الأمير خالد بعين الدفلى

الضحية يعمل بحسين داي في العاصمة والجريمة وقعت داخل منزله
أقدم، ليلة الجمعة إلى السبت، شرطي على محاولة الانتحار بإطلاق عيار ناري على نفسه، مستهدفا منطقة الرأس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الحادثة وقعت داخل المنزل العائلي للشرطي المدعو «خ.ح»، وهو شاب من مواليد سنة 1988، وجرت وقائعها دقائق بعد منتصف الليل، عندما راح الضحية يصوب مسدسه الناري تجاه رأسه، قبل أن تخرج منه طلقة نارية أصابته على مستوى الرأس، حيث أوضحت مصادر «النهار» أن الشرطي الضحية يعمل بالجزائر العاصمة، وبالتحديد في حسين داي.
وقد جرى نقل الضحية على جناح السرعة نحو مستشفى خميس مليانة وهو في حالة خطيرة، قبل أن يتم تحويله نحو مستشفى فرانس فانون بالبليدة، في حدود الساعة الثانية والربع ليلا، بسبب وضعه الحرج، حيث يرقد الشرطي في حالة غيبوبة تامة داخل مصلحة الإنعاش.
وإن لم تذكر مصادر «النهار» الدافع البيّن وراء حادثة محاولة الانتحار، إلا أن مصادر أخرى نقلت من المحيط العائلي للضحية أنه كان يعاني من مشاكل اجتماعية يرجح أن تكون سببا لإقدامه على محاولة الانتحار، في الوقت الذي تبقى التحقيقات التي أطلقتها مصالح الأمن كفيلة بالإجابة عن تلك الأسئلة والكشف عن تفاصيل أخرى.
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