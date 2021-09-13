شرطي يقتل زوجته وابنتيه بجيجل.. محكمة الطاهير تكشف وقائع جديدة

أعلمت نيابة الجمهورية لدى محكمة الطاهير في ولاية جيجل الرأي العام أنه بتاريخ أمس الأحد 12 سبتمبر في حدود الساعة الثانية زوالا. تم إخطارها من طرف مصالح الضبطية القضائية بفرقة الدرك الوطني بالطاهير. أنه تم سماع طلقات نارية بأحد المنازل الكائنة بقرية بني متران.

وعليه تنقل وكيل الجمهورية رفقة عناصر الضبطية الفضائية الى عين المكان. أين تبين أن الأمر يتعلق بقيام المدعو ل.ن 43 سن، شرطي بأمن ولاية جيجل. بإطلاق النار من سلاحه الفردي على كل من زوجته 39 سنة. وابنتيه القاصرتين ل.ل 12 سنة، ول.ن 9 سنوات.

وأفاد بيان محكمة الطاهير أن الضحايا الثلاثة فارقن الحياة مباشرة بمكان الوقائع نتيجة إصابة كل ضحية بطلق ناري على مستوى الرأس.

وبعد تفتيش المكان، تم العثور على المشتبه فيه بإحدى غرف المنزل غير مكتملة البناء ملقى على الأرض مصاب بطلقات نارية ولم يفارق الحياة. كما أن سلاحه الناري كان إلى جانبه.

وبناء على ذلك أمرت النيابة بفتح تحقيق حول وقاءع القضية بما فيها تشريح جثت الضحايا الثلاثة. في حين أن المشتبه فيه ل.ن تم تحويله للمستشفى لتلقي العلاج بسبب خطورة إصابته.

ولا تزال التحريات والأبحاث مستمرة لمعرفة الملابسات الكاملة للواقعة.