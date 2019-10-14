شرطي يقتل طليقته وشقيقتها ووالديها رميا بالرصاص في سيدي بلعباس

وقعت، أمس، جريمة قتل شنعاء ببلدية سيدي لحسن الواقعة على بعد 5 كلم غرب عاصمة الولاية سيدي بلعباس.

بعد أن أقدم شخص على إطلاق النار على عائلته وتسبب في قتل 4 أشخاص وجرح آخر.

وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن الحادثة وقعت، صبيحة أمس، عندما دخل المشتبه به في مناوشات مع عائلته.

ليقوم بعدها بإطلاق النار ويتركهم يسبحون في بركة من الدم.

اهتزت، أمس، بلدية سيدي لحسن على هذه الفاجعة الأليمة عقب الخبر الذي نزل كالصاعقة على الجميع.

بعد قيام المتهم بإطلاق الرصاص على طليقته وأختها ووالدها ووالدتها.

فيما أصيب شقيقها بجروح بالغة تم نقله على إثرها نحو مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى حساني عبد القادر.

بينما تم نقل جثامين الضحايا نحو مصلحة حفظ الجثث، في انتظار استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

خاصة وأن الشرطة طوقت المكان من أجل جمع كل الأدلة.

في الوقت الذي باشرت فيه فرقة التحري حول أسباب الجريمة النكراء التي وقعت.

وفي هذا الصدد، علمت «النهار» من مصادرها أن سبب ارتكاب الجريمة يعود إلى خلافات عائلية.

كما أن البحث لازال جاريا عن الجاني الذي لاذ بالفرار.