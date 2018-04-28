شرطي ينتحل صفة زبون.. يخترق شبكة مخدرات ويحجز قنطارين من الكيف!

المحجوزات كانت في طريقها للتهريب من تلمسان نحو ليبيا

تمكنت، فجر أمس، المصلحة الجهوية لمكافحة تهريب المخدرات والاتجار غير شرعي في المؤثرات العقلية الكائن مقرها في الرمشي شمالي ولاية تلمسان، من الإطاحة بشبكة دولية مختصة في التهريب الدولي للقنب الهندي نحو ليبيا.

وهذا بفعل استغلال دقيق لمعطيات أولية تفيد بلجوء بارونات مخدرات إلى الجهة الجنوبية للولاية المذكورة لإبرام صفقة استيراد كمية معتبرة من الكيف المغربي، باستعمال سيارات فخمة تعمل على دس المخدرات ونقلها بالتجزئة نحو أقصى الصحراء الجزائرية.

وسمح الاستغلال الجيد لهذه الإفادات باختراق الصفقة المذكورة عملا بتقنية التسرب وسط عناصر الشبكة الإجرامية، أين انتحل عنصر من المصلحة المذكورة صفة زبون قبل ترسيم موعد لتسلم البضاعة بالمكان المسمى العريشة، وفي هذه العملية نجحت المصلحة المذكورة في حجز قنطارين و25 كلغ من الكيف موزعة على 9 حقائب علاوة على ضبط 3 سيارات فخمة.

ويتعلق الأمر بمركبة رباعية الدفع وسيارتين من نوع “مرسيدس”، فضلا عن توقيف 4 بارونات مخدرات منهم مراهقين علاوة على حجز هواتف ذكية مجهزة بانظمة تشويش مصدرها المغرب، ومن خلال الأبحاث الأولية اتضح أن هذه الشبكة كانت بصدد تهريب سمومها إلى ليبيا والشرق الأوسط عبورا بالوادي.

للإشارة، تمكنت ذات المصلحة نهاية الأسبوع المنقضي من حجز قنطارين من الكيف في عملية أولية على الشريط الحدودي مع المغرب، فضلا عن ضبط تبعا لذلك كمية معتبرة من “الإكستازي” لايزال التحقيق جاري حولها إلى حين تقديم عناصر هذه العصابة أمام العدالة.