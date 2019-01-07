شرطي يوقف لص خطير مختص في السرقة من داخل المساكن بحي باب الضاية بسيدي بلعباس

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري التاسع، من توقيف لص خطير في العقد الثاني من العمر تم ضبطه متلبسا بالسرقة من داخل مسكن بحي باب الضاية من طرف شرطي كان في راحة عمل.

حيث تم التدخل ضده في الحين وتوقيفه وتقديمه أمام النيابة أين تم إدانته، بـ 03 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم بتهمة السرقة .

حيثيات القضية، تعود إلى إستغلال شرطي كان في راحة عمل لمعلومات تفيد بوجود شخص يقوم بمحاولة السرقة من داخل مسكن بحي باب الضاية.

ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل ضده، حيث تم ضبطه في حالة تلبس يقوم بالسرقة من داخل مسكن، أين تم ضبطه مختبيء بداخل برميل متواجد بالمسكن المذكور.

حيث ضبطت بحوزته عدة أغراض تستعمل في السرقة على غرار مفك براغي، كاشف ضوئي صغير الحجم وأغراض أخرى .

التحريات كشفت أن السالف الذكر، كان قد تورط في نفس اليوم في عملية السرقة من داخل مسكن بحي المرشح سعدان “حي كاياسون” قبل أن يلوذ بالفرار، كما أنه مسبوق قضائيا لتورطه في عدة قضايا متعلقة بالسرقات المتعددة .

قوات الشرطة أنجزت إجراءا قضائيا ضد السالف الذكر عن تهمة السرقة من داخل مسكن في حالة تلبس، قدم بموجبه أمام النيابة أين تم إدانته بـ 03 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم .