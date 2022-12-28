شرط جديد لإيداع طلب فيزا إسبانيا

أعلم مركز طلبات التأشيرة لمملكة إسبانيا في الجزائر العاصمة ووهران. المتقدمين لإيداع ملف طلب تأشيرة. أنه اعتبارًا من 10 جانفي 2023 سيتم وضع شرط جديد لإيداع التأشيرة لجميع الفئات لتحديد المواعيد.

وأشار ذات المصدر أنه بعد دفع رسوم الخدمة عبر الإنترنت وتأكيد الموعد. من الضروري أن يقوم طالب التأشيرة بالدفع حصريًا باستخدام بطاقة CIB. أو الذهبية الخاصة به لإجراء الدفع عبر الإنترنت.

ويجب عليه تقديم البطاقة في يوم موعده في حالة عدم احترام مقدم الطلب لهذه التعليمة (تدفع ببطاقة من طرف ثالث). سيتم اعتبار موعدك ملغى ولن يتم قبولك في يوم الإيداع.

ويُسمح فقط للعائلات (الزوج،الزوجة، الأبناء القصر، الأب والأم) بالدفع ببطاقة CIB أو الذهبية واحدة. يجب على مقدم الطلب تقديم البطاقة عند الإيداع. الرسوم المدفوعة بواسطة بطاقة طرف ثالث غير قابلة للاسترداد.

ويعتبر تفويض الوالدين من كلا الوالدين الموقع في دار البلدية إلزاميًا لتقديم طلب تأشيرة للقاصر بمفرده أو برفقة أحد الوالدين.

في حالة تقديمه لوحده، يجب عليه تقديم خطاب يوضح أسباب غياب الوالدين عن الإجراء. كما يُمنع منعًا باتًا المرور من خلال شخص ثالث لتحديد موعد لطلب تأشيرة لإسبانيا.

ولن يتمكن مقدمو الطلبات الذين يستخدمون معرف بريد إلكتروني مزيف أو بريد إلكتروني مؤقت أو رسائل بريد إلكتروني. لا تخصهم من دخول مركز التأشيرات ولن يتمكنوا من تقديم طلباتهم.

وإذا قدم مقدم الطلب رقم هاتف أو رقم هاتف وكالة مزيفًا، فلن يتمكن من تقديم طلب.

وقال إن وحدة المواعيد العائلية محجوزة بشكل صارم للعائلات. كما سيتم طلب ملف عائلي في يوم الإيداع الخاص بالشخص المعني.

وفي حالة عدم وجود ملف عائلي، سيتم إلغاء المواعيد. مشيرا إلى أنه لتجهيز طلبات تأشيرة شنغن. يجب أن تكون جميع مستندات الحالة المدنية المقدمة، مثل ملف الأسرة، في الأصل مصحوبة بترجمة إلى الفرنسية أو الإسبانية.

وستؤدي أي وثيقة مزورة إلى الرفض الفوري. وسيتم إخطار المحتال إلى جميع الدول الأعضاء في شنغن تأمين السفر إلزامي للسفر إلى إسبانيا.