شرط جديد لبقاء المهاجرين في فرنسا

يعد مشروع قانون الهجرة، الذي سيطرح على مجلس الشيوخ الفرنسي، الأسبوع المقبل. هو موضوع كل الاهتمام.

ويجب أن يتم التصويت عليها من قبل مجلس الشيوخ.لكن المناقشات في الجمعية التي ستأتي بعد ذلك تعد بأن تكون أكثر تعقيدًا.

كما تخيل مجموعة من نواب الأغلبية التراجع عن تعديل يرجح أن يحظى بدعم اليمين. وفكرة تصريح العمل بنقاط للمهاجرين الذين ينضمون إلى التراب الفرنسي.

وقال نائب من اليمين الفرنسي “التكتيكات السياسية ليست القوة الدافعة الوحيدة وراء عصر النهضة. حتى لا يكون مشروع القانون هذا مجرد تراكم للإجراءات الفنية. يجب أن تكون هناك رؤية لسياسة الهجرة لدينا ليست كمية فحسب، بل نوعية أيضًا”.

وأضاف “أناشد من أجل إنشاء تصريح عمل بنقاط من أجل إعطاء الأولوية للمعايير. يمكن أن يحصل المتقدمون على نقاط أكثر أو أقل اعتمادًا على شهادتهم أو كفاءتهم اللغوية أو أصلهم. ألمانيا تفعل ذلك. نحن بحاجة إلى جلب الأشخاص الذين سيشهدون على فوائد الهجرة، الأشخاص الذين يعملون في قطاع الابتكا. على سبيل المثال. اليوم، 38٪ من الأشخاص الذين يصلون إلى فرنسا لديهم براءة اختراع أو أقل. أفترض مصطلح الهجرة المختارة. ”

ووفقًا لدائرة ماكرون، يمكن بعد ذلك إعادة مناقشة المعايير بانتظام في البرلمان الفرنسي. لكن داخل حزب الأغلبية جميع المسؤولين المنتخبين ليسوا متحمسين للغاية: “إنه شيء نتطلع إليه بالفعل. ولكن لم يتم تحديد أي شيء بعد”.

بالإضافة إلى مشروع التعديل هذا ، ينص النص على تسريع إجراءات الترحيل وتسوية أوضاع العمال غير الموثقين في القطاعات المجهدة.