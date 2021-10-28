شرط واحد يفصل تشافي عن برشلونة

أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم الخميس، عن قرب عودة تشافي هيرنانديز إلى فريق برشلونه لتسلم العارضة الفنية خلفا للمدرب المقال رونالد كومان.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية كذلك، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مبدئي مع تشافي، كما أشارت إلى أن هناك شرطا جزائيا في عقد مدرب السد القطري الحالي يبلغ قيمته مليون يورو.

وقالت إنه في انتظار ترسيم استقدام المدرب الحالي لفريق السد القطري، فإن مدرب الرديف سيرجي بارخوان سيتولى زمام الأمور بصفة مؤقتة إلى جانب ألبرت كابيلاس المنسق لكرة القدم.

و أفاد المصدر، أن إدارة “البلاوغرانا” وتشافي إتفقا على أسماء الجهاز الفني المساعد وهم أوسكار وسيريجيو أليغري كمساعد و إيفان توريس محضر بدني.

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