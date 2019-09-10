شرط وحيد يفصل عطال عن إنضمامه للبريميرليغ

ينوي نادي تشيلسي الإنجليزي تعزيز قدراته الدفاعية خلال الميركاتو الشتوي القادم، من أجل تحسين الخط الخلفي للفريق “المهزوز”.

وحسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن نادي العاصمة الإنجليزية فقد وجد ضالته في النجم الجزائري يوسف عطال.

إذ يرغب “البلوز” الإستفادة من خدمات مدافع نيس الفرنسي خلال شهر جانفي المقبل الذي تبلغ قيمته 40 مليون أورو، في حال ماتم رفع الحظر على النادي من قبل الفيفا.

ويرى فرانك لامبارد مدرب الفريق الأزرق في المدافع الجزائري مواصفات اللاعب المرغوب فيه داخل أسوار “ستامفورد بريدج”.

وحقق أسود لندن إنطلاقة ضعيفة في البريمير ليغ، بعد تحقيقهم لفوز وحيد وتعادلين وخسارة وحيدة، وإهتزت شباكهم 9 مرات في 4 مباريات.