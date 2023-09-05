شرعية الجمعية الانتخابية لودادية قدماء اللاعبين الدوليين.. الوزارة توضح

تلقت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” مراسلة رسمية من وزارة الشباب والرياضة، بخصوص الجمعية الانتخابية لودادية قدماء الفريق الوطني لكرة القدم.

وتم يوم الأحد الفارط 3 سبتمبر الجاري، انتخاب إيغيل مزيان، رئيسا للودادية خلفا للدولي السابق علي فرقاني.

وجاء في مراسلة وزارة الشباب والرياضة إلى الأمين العام للاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” منير دبيشي:

“انعقاد الجمعية العامة للجمعية المسماة “ودادية قدماء الفريق الوطني لكرة القدم” الموضوع: بخصوص المرجع مراسلة رئيس ديوان والي ولاية الجزائر رقم 7629 المؤرخة في 03 سبتمبر 2023.”

“عطفا على مراسلة رئيس ديوان والي ولاية الجزائر المذكورة في المرجع بخصوص انعقاد الجمعية العامة الانتخابية للجمعية المسماة “ودادية” قدماء الفريق الوطني لكرة القدم، على مستوى مقرها الكائن بعين الله بلدية دالي ابراهيم بتاريخ 03 سبتمبر 2023 دون ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة لولاية الجزائر، كما ينص عليه القانون، نعلمكم أن هذه الجمعية العامة الانتخابية غير قانونية وكل القرارات المترتبة عنها لاغية.”

وأضافت الوزارة: “وعليه يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، كون الجمعية المذكورة أعلاه عضوا في الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم.”